В Забайкалье возбудили дело из-за гибели девочки от нападения собак

В Домне погибла семилетняя школьница.

В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за гибели девочки от нападения собак. Об этом рассказали представители Следственного комитета по региону. Известно, что жертвой бродячих животных стала семилетняя школьника, которая шла по улицам поселка Домна Читинского района. Трагедия зафиксирована около 17 часов вечера по местному времени (в 11 часов утра по московскому времени).

Поступило сообщение о безвестном исчезновении девочки. Спустя полчаса при проведении поисковых работ тело девочки было обнаружено на одном из пустырей. На теле девочки имеются следы нападения. пресс-служба СК РФ по региону

По данному происшествию возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ. Речь идет о халатности, которая привела к смерти человека по неосторожности. Глава Забайкалья Александр Осипов выразил соболезнования семье погибшей.

В России планируют ввести обязательную маркировку кошек и собак.

Фото: Piter.tv

