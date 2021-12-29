В России планируют ввести обязательную маркировку кошек и собак

Сейчас учет распространяется только на сельхозживотных.

В России планируется введение учета домашних животных. Об этом в беседе с изданием "Известия" сообщил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

В настоящее время это касается только сельхозживотных, однако меру хотят распространить на кошек, собак и других питомцев. По словам Бурматова, маркировка домашних животных полезна в случае их утери. Кроме того, с ее помощью будет проще найти нерадивых хозяев, которые выбросили своего питомца на улицу, подчеркнул парламентарий.

А ведь их [кошек и собак] регистрации люди ждут больше всего, потому что есть очень много потерявшихся животных, которых в случае идентификации было бы проще найти, отметил Владимир Бурматов

Ожидается, что поправки про кошек и собак внесут ко второму чтению документа.

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