Бактерии кишечника помогают пандам набирать вес на растительной диете

Эксперимент поставили на мышах.

Ученые из Китая провели исследование и выяснили, что бактерии Clostridium butyricum помогают пандам набирать вес на растительной диете. Так, панды могут больше энергии извлекать из побегов бамбука и накапливать энергию в виде жира. Зимой это очень спасает животных. Статья была опубликована в журнале Cell Reports.

Ученые выяснили, что изменения в микробиоте кишечника помогают пандам набирать больше веса и запасать жир. Эту гипотезу проверили на мышах. Так, колонии бактерий пересадили в кишечник грызунов. Оказалось, что эти грызуны быстрее набирали вес, если был избыток калорий в рационе. Стало известно, что Clostridium butyricum напрямую стимулирует ген Per2, отвечающий за накопление энергии в жировой прослойке.

Таким образом панды извлекают максимум пользы из низкокалорийной диеты. Предполагается, что в будущем удастся найти и другие микробы, которые помогают пандам выживать.

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