Московский зоопарк рассказал о содержании панд и судьбе их детеныша

Через 15 лет животные вернутся в Китай.

Московский зоопарк рассказал журналистам телеканала "360" о содержании панд и судьбе их детеныша. Специалисты объяснили, что важно сформировать такие условия, которые будут учитывать характерные особенности данного вида. В частности, речь идет о комфортных вольерах с определенным внутренним и внешним микроклиматом, увлажнением воздуха и водоемами. До прибытия животных сотрудники учреждения несколько месяцев провели в китайском питомнике Чэнду для того, чтобы получить навыки. Вместе с иностранными коллегами согласовывались все элементы территории медведей. Всю информацию о жизни Жуи и Диндин сотрудники из Москвы регулярно направляют в Исследовательский центр по сохранению больших панд Китая.

Напомним, что так как панда не участвует в воспитании своего потомства, поэтому и китайские, и российские зоологи круглосуточно наблюдают за Диндин и ее малышом. Часто медведи этого вида отказываются от родительских обязанностей, но этого не произошло с Диндин. Она приняла медвежонка и регулярно его выкармливает, уделяет ему все свое внимание. В настоящее время власти КНР проводят международное исследование по сохранению больших панд. В этой работе участвуют 19 стран, включая Россию, США, Японию и Францию. В этих государствах созданы благоприятные условия для разведения животных, а также работают высококвалифицированные медицинские и научно-исследовательские команды.

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Фото и видео: Telegram / Московский зоопарк