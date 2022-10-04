Ученые обнаружили, что бамбук может контролировать гены панд, которые его едят

Крошечные фрагменты генетического материала бамбука могут влиять на гены панд, помогая им адаптироваться к преимущественно бамбуковой диете.

В крови гигантских панд был обнаружен генетический материал бамбука, который может изменить пищевые привычки этих знаменитых медведей. Согласно новой статье, опубликованной в пятницу (28 февраля) в журнале Frontiers in Veterinary Science, учёные обнаружили микроРНК — небольшие фрагменты генетической информации, которые играют ключевую роль в включении и выключении генов, — в бамбуке, содержащемся в крови панд. Они говорят, что эта микроРНК, или миРНК, может влиять на экспрессию генов, отвечающих за обоняние, вкус и дофаминовые рецепторы панд.

МикроРНК растительного происхождения присутствуют в крови гигантских панд. Наше исследование доказало, что бамбук, используемый в качестве корма для больших панд, действительно влияет на изменение пищевых привычек больших панд. Фэн Ли, исследователь из Китайского Западного педагогического университета

Когда панды питаются бамбуком, они поглощают небольшие фрагменты генетического материала бамбука, как мы поглощаем растения, которые едим. В электронном письме для научного издания Live Science Фэн Ли заметил, что РНК — это одноцепочечная молекула, состоящая из тех же молекулярных "букв", что и наша ДНК. ДНК, в свою очередь, представляет собой двухцепочечную инструкцию, состоящую из отдельных генов, которые сообщают нашим клеткам, как производить определённые белки. МикроРНК — это крошечные фрагменты РНК, которые могут влиять на то, включаются или выключаются эти гены и сколько их продуктов должно быть произведено.

В новом исследовании Ли и его коллеги описали, как они проанализировали кровь семи панд, одна из которых была детёнышем, и обнаружили 57 микроРНК, которые, вероятно, появились в их организме из-за бамбуковой диеты.

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