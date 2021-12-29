Ученые расшифровали тибетские рукописи с помощью ИИ

Точность расшифровки составила 94%.

Председатель Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Валентин Пармон заявил во время заседания президиума РАН, что российским ученым с помощью искусственного интеллекта (ИИ) удалось расшифровать тибетские рукописи. Точно расшифровки составила 94%.

По его словам, это было сделано за внебюджетные деньги. Как сообщил ТАСС директор ИМБТ СО РАН Борис Базаров, на первом этапе было расшифровано 500 страниц тибетских рукописей. Ученые рассчитывают, что в будущем удастся расшифровать рукописи и на русский язык.

Работа по дешифровке даст более адекватное представление о древнем знании, позволит ввести в оборот колоссальный материал и начать позитивное сотрудничество с Тибетом. Борис Базаров, директор ИМБТ СО РАН

Базаров отметил, что на втором этапе удастся расшифровать рукописи на старомонгольском языке.

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