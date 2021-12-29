Полная Луна влияет на поведение акул

В это время акулы чаще нападают на добычу.

Ученые из США провели исследование и выяснили, что гравитационные волны во время полной Луны влияют на поведение акул. В это время акулы чаще нападают на жертв. Статья была опубликована в журнале Frontiers in Marine Science.

При этом биологи смогли установить только статистическую зависимость того, что акулы чаще совершают нападения при полной Луне. Точная причина так и не найдена.

Ученые проанализировали данные о нападениях акул с 1970 по 2016 голы. Затем была сопоставлена активность акул и лунная активность. Выяснилось, что акулы чаще нападают на жертв, если свечение Луны превышает 50%. Самыми активными хищники были при полной Луне.

Ранее мы сообщали, что ученые научились по глазам определять риск смерти.

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