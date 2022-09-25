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У "Лахта Центра" заметили "клубничную" луну

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В следующем месяце петербуржцев ожидает суперлуние.

"Клубничную" луну увидели 4 июня. Екатерина Стрельникова для телеграм-канала "Lakhta Center / Лахта Центр" сняла на видео природное явление.

Луна достигла максимальной освещенности 4 июня в 06:42. <…> другие названия июньской луны у разных народов: "Луна Лотоса", "Лошадиная Луна", "Двойственная Луна", "Луна Зеленой Кукурузы". В следующем месяце нас ожидает суперлуние.

Телеграм-канал "Lakhta Center / Лахта Центр"

Видео: Телеграм / Lakhta Center / Лахта Центр (Екатерина Стрельникова)

Теги: клубничная луна, полнолуние, природное явление
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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