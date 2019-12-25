Клубничная Луна взойдет над Россией в конце июня

Название этого полнолуния придумали индейские племена Северной Америки.

В ночь на 30 июня по всей России можно будет наблюдать июньское полнолуние, известное как Клубничная Луна. В Петербурге красивый вид откроется в местах с южным горизонтом.

В конце июня традиционно наступает Клубничная Луна — так называют первое летнее полнолуние. В этот момент светлая сторона Луны полностью обращена к Земле, и спутник выглядит как ровный светлый круг.

Красноватый цвет спутника особенностями земной атмосферы. Когда Луна находится низко, ее свет проходит через более толстый слой воздуха. Частицы пыли рассеивают синие и зеленые лучи, поэтому наблюдателям в большей степени видны красные оттенки.

В Северной столице и Ленинградской области Луна взойдет 29 июня в 22:26, а полную фазу можно будет увидеть 30 июня в 2:57.

Для тех, кто захочет запечатлеть Клубничную Луну, лучше ехать на северный берег Финского залива, набережную "Лахта Центра" или Охтинскую набережную.

Ранее мы сообщали, что магнитная буря уровня G1 накроет Землю 30 июня и 1 июля.

Фото: Magnific