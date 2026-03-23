Сегодня, 10:58
Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге и Ленобласти засняли северное сияние

Небо над Петербургом и Ленинградской областью вечером 22 марта и ночью 23 марта озарило северное сияние. Об этом сообщили местные жители в tg-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное". 

Природное явление было замечено во Всеволожском районе около Кавголовского озера, у станций метро "Беговая" и "Елизаровская", в Вырице, на проспекте Ветеранов в Северной столице, на станции "Комендантский проспект", в деревне Мистолово, Мурино, а также возле Жемчужного пляжа в Красносельском районе. 

Фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное (Elli) 

Фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное (Kate Fedotova) 

Фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное (Kristina Ivanova) 

Фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное 

Фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное (Vadim) 

Фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное (Анастасия Редозубова) 

Фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное (Алексей Нарчев) 

Сколько раз за ночь можно поймать яркое сияние? На яркие фазы влияют сразу несколько факторов: направление межпланетного магнитного поля, параметры солнечного ветра, время суток, близость к равноденствиям и широта наблюдений. Количество ярких и динамичных всплесков ничем не ограничено. 

Tg-канал "АстроФотоБолото : Атмосферное"

Ранее мы рассказывали о том, что в сквере в Красном Селе расцвели подснежники. 

Видео: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное

