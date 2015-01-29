В сквере в Красном Селе расцвели подснежники

В Красном Селе садовники заметили подснежники. Весенние растения расцвели в сквере на Нарвской улице около дома 4, сообщили в комитете по благоустройству Петербурга 13 марта.

Эти луковичные раскрывают свои бутоны раньше других, приветствуя лучи мартовского солнца.

Хрупкие на первый взгляд растения способны пробиваться сквозь снег. А некоторые виды занесены в Красную книгу России. Пресс-служба городского комблага

Срывать подснежники запрещено в соответствии с Федеральным законом "Об охране окружающей среды". А впервые в этом году цветы были встречены в Московском районе в начале месяца.

Фото: пресс-служба комблага Петербурга