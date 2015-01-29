В сквере в Красном Селе расцвели подснежники
Сегодня, 16:55
В Красном Селе садовники заметили подснежники. Весенние растения расцвели в сквере на Нарвской улице около дома 4, сообщили в комитете по благоустройству Петербурга 13 марта. 

Эти луковичные раскрывают свои бутоны раньше других, приветствуя лучи мартовского солнца. 

Хрупкие на первый взгляд растения способны пробиваться сквозь снег. А некоторые виды занесены в Красную книгу России. 

Пресс-служба городского комблага 

Срывать подснежники запрещено в соответствии с Федеральным законом "Об охране окружающей среды". А впервые в этом году цветы были встречены в Московском районе в начале месяца. 

Ранее мы рассказывали о том, что Ленобласть стала главным производителем цветов среди регионов СЗФО. К концу года объемы производства могут достичь отметки в 68 млн рублей.

Фото: пресс-служба комблага Петербурга 

