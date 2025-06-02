В Московском районе проснулись первые подснежники

Их заметила местная жительница 2 марта.

В Московском районе Петербурга горожане заметили первые подснежники. Об этом сообщили в группе "Грибы и Грибники СПб" во "ВКонтакте".

Здравствуй, весна! Подснежники уже проснулись! Еще немножко и пойдем за грибочками. Участница сообщества "Грибы и Грибники СПб"

Ранее мы рассказывали о том, что оттепель прервала новый погодный рекорд в Северной столице 27 февраля. Она продлилась до воскресенья: сегодня в город вернулся небольшой ночной холод. Дневные показатели останутся положительными.

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб (Екатерина Яковлева)