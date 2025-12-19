  1. Главная
Сегодня, 8:57
Небо над Ладожским озером озарило северное сияние

Явление засняла фотограф Екатерина Стрельникова.

В ночь на 9 февраля в районе поселка Пятиречье в Ленобласти заметили северное сияние. Об этом рассказали в tg-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное". 

Явление засняла над Ладожским озером фотограф Екатерина Стрельникова. 

Сияло достаточно ярко и игриво, было хорошо видно глазами. Жаль, что весь наш нашумевший регион с рекордными вспышками так пока и не смог привнести более ярких красок на низких широтах. 

Екатерина Стрельникова, охотник за сиянием 

Ранее, 29 января, над Петербургом заметили световые столбы и северное сияние. 

Видео, фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное

