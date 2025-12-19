В небе над Петербургом заметили световые столбы и северное сияние

В Петербурге и Ленобласти ночью 29 января зафиксировали два природных явления. Речь идет о световых столбах и северном сиянии, рассказали в tg-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное".
Первое из них было замечено на севере города около 03:00.
Буквально каждый источник света отражался в световых столбах, светило все: фонари, фары, вывески и рекламные экраны.
Очевидец
А северное сияние засняли примерно в 02:00 в деревне Ириновка во Всеволожском районе.
Ранее на Piter.TV: яркое полярное сияние засняли в Подпорожье.
Видео, фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное
