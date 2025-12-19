В небе над Петербургом заметили световые столбы и северное сияние

Природные явления порадовали местных жителей ночью 29 января.

В Петербурге и Ленобласти ночью 29 января зафиксировали два природных явления. Речь идет о световых столбах и северном сиянии, рассказали в tg-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное".

Первое из них было замечено на севере города около 03:00.

Буквально каждый источник света отражался в световых столбах, светило все: фонари, фары, вывески и рекламные экраны. Очевидец

А северное сияние засняли примерно в 02:00 в деревне Ириновка во Всеволожском районе.

Ранее на Piter.TV: яркое полярное сияние засняли в Подпорожье.

Видео, фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное