Сегодня, 8:14
В небе над Петербургом заметили световые столбы и северное сияние

Природные явления порадовали местных жителей ночью 29 января.

В Петербурге и Ленобласти ночью 29 января зафиксировали два природных явления. Речь идет о световых столбах и северном сиянии, рассказали в tg-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное". 

Первое из них было замечено на севере города около 03:00. 

Буквально каждый источник света отражался в световых столбах, светило все: фонари, фары, вывески и рекламные экраны. 

Очевидец 

А северное сияние засняли примерно в 02:00 в деревне Ириновка во Всеволожском районе. 

Ранее на Piter.TV: яркое полярное сияние засняли в Подпорожье. 

Видео, фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное

