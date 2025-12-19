Яркое полярное сияние засняли в Подпорожье

Такое природное шоу довольно привычно для Ленинградской области, однако качественные снимки всегда вызывают большой интерес у ценителей астрономии и природных явлений.

Telegram-канал "АстроФотоБолото" опубликовал потрясающие фотографии северного сияния, сделанные в ночь на 21 января в Подпорожье. Даже несмотря на облачное небо, небесное явление отличалось яркой окраской, создавая незабываемое впечатление оттенками зеленого, сиреневого и розового цветов.

Такое природное шоу довольно привычно для Ленинградской области, однако качественные снимки всегда вызывают большой интерес у ценителей астрономии и природных явлений.

Местные жители охотно делятся своими эмоциями и снимками в социальных сетях, восхищаясь уникальной красотой полярного сияния даже при наличии облачности. Ученые рекомендуют искать для наблюдения за сиянием отдаленные от городской иллюминации местности, чтобы полноценно оценить всю его выразительность.

Ранее мы сообщили о том, что "световые столбы" озарили Ленобласть 1 января.

Фото: Telegram / АстроФотоБолото (@tropylapy)