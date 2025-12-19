"Световые столбы" озарили Ленобласть 1 января

Обычно подобное атмосферное чудо характерно для северных широт Арктики, поэтому увидеть его в средней полосе России считается большой удачей.

Первый день наступившего года порадовал жителей Ленинградской области необычным природным зрелищем — "световыми столбами". Явление запечатлили местные жители и опубликовали фото и видео в Telegram-канале "АстроФотоБолото".

Эти оптические явления выглядели настолько впечатляюще, что казались целым лесом вертикальных лучей света. Их наблюдали сразу в нескольких населенных пунктах региона: Гарболово, Вартемяги и в целом во Всеволожском районе.

Появляются столбы при значительном похолодании, когда воздух насыщается мельчайшими льдинками, преломляющими и отражающими лучи света, исходящие от разных искусственных источников освещения, таких как уличные фонари и огни зданий. Обычно подобное атмосферное чудо характерно для северных широт Арктики, поэтому увидеть его в средней полосе России считается большой удачей, вызывая восхищение и любопытство местных жителей.

Фото и видео: Telegram / АстроФотоБолото