Жители Ленобласти и окраин Петербурга наблюдали переливы зелёного цвета

В ночь на 14 декабря ожидается пик метеорного потока Геминиды.

В Ленинградской области и на окраинах Петербурга рабочая неделя завершилась редким для этих широт природным явлением — северным сиянием. Ночью 13 декабря охотники за небесными аномалиями делились в соцсетях яркими кадрами с переливами зелёного цвета над Всеволожским районом и акваторией Ладожского озера.

Астрономическая удача для жителей региона может продлиться: следующая ночь обещает не менее зрелищное событие. Согласно прогнозу Московского планетария, в ночь на 14 декабря достигнет пика один из самых мощных метеорных потоков года — Геминиды. Ожидается, что при ясной погоде можно будет наблюдать до 120 метеоров в час. Геминиды можно наблюдать всю ночь над южным горизонтом. При ясной погоде яркие метеоры будут видны на всей территории России.

Фото: Telegram / Катя Стрельникова

А вот так ажурное сияние на берегу Финского залива в Шепелево описала астрофотограф Катя Стрельникова:

Сначала на небе появились дюны, не частый вид, глазами скорее размытое серое облачко, но после часа ночи небо заполыхало ярко-ярко. Получилось сделать небольшой таймлапсик не смотря на ледяной штормовой ветер, пронизывающий насквозь. Иногда искорками чиркали метеоры. Дивная ночь была сегодня.

Видео: Telegram / "АстроФотоБолото ✨ Атмосферное"