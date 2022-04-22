Северное сияние озарило ночное небо над Ленобластью

Охотники за полярным сиянием запечатлели яркие ленточки и световые столбы в Выборгском районе.

Минувшей ночью небо над Ленинградской областью раскрасилось зелёными всполохами — жители и гости региона стали свидетелями северного сияния. Особенно повезло тем, кто отправился в сторону Выборга: ближе к полуночи природное явление проявилось во всей красе.

Как рассказывают очевидцы в социальных сетях, сначала сияние было едва заметным и размытым. Однако после полуночи небо буквально "собралось" — появились яркие ленточки и световые столбы, которые на несколько минут превратили тёмный горизонт в живую светящуюся картину.

Уже особо не рассчитывали его встретить, когда выезжали в сторону Выборга. Но, немного и нам посияло, сначала было смазанным, но к полуночи собралось и показало нам яркие ленточки и столбики. На улице было достаточно тепло, хотя немного и продувал прохладный бриз. Катя Стрельникова, фотограф

Своими кадрами с места событий поделилась "охотница" за полярным сиянием Катя Стрельникова. На фотографиях видно, как зелёное свечение охватило значительную часть неба над Выборгским районом.

Ранее Piter.TV сообщал, что яркое полярное сияние засняли в Подпорожье.

Видео: Telegram / АстроФотоБолото (Катя Стрельниковав)