Северное сияние озарило ночное небо над Ленобластью

Минувшей ночью небо над Ленинградской областью раскрасилось зелёными всполохами — жители и гости региона стали свидетелями северного сияния. Особенно повезло тем, кто отправился в сторону Выборга: ближе к полуночи природное явление проявилось во всей красе.
Как рассказывают очевидцы в социальных сетях, сначала сияние было едва заметным и размытым. Однако после полуночи небо буквально "собралось" — появились яркие ленточки и световые столбы, которые на несколько минут превратили тёмный горизонт в живую светящуюся картину.
Уже особо не рассчитывали его встретить, когда выезжали в сторону Выборга. Но, немного и нам посияло, сначала было смазанным, но к полуночи собралось и показало нам яркие ленточки и столбики. На улице было достаточно тепло, хотя немного и продувал прохладный бриз.
Катя Стрельникова, фотограф
Своими кадрами с места событий поделилась "охотница" за полярным сиянием Катя Стрельникова. На фотографиях видно, как зелёное свечение охватило значительную часть неба над Выборгским районом.
Ранее Piter.TV сообщал, что яркое полярное сияние засняли в Подпорожье.
Видео: Telegram / АстроФотоБолото (Катя Стрельниковав)
