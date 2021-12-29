Ученые научились по глазам определять риск смерти

Ученые обратили внимание на состояние мелких кровеносных сосудов.

Ученые из Китая определили, что если возраст клеток сетчатки глаз и реальный биологический возраст человека отличаются, то риск смерти повышен. Статья опубликована в журнале British Journal of Ophthalmology.

Так, внимание ученых привлекло состояние мелких кровеносных сосудов, которые находятся в сетчатке. Выяснилось, что их состояние является индикатором общего состояния кровеносной системы, а также мозга. По этой причине с помощью компьютерной томографии ученые попытались определить по сетчатке глаз возраст человека. Для этого было использовано порядка 80 тыс. изображений глазного дна, которые получили от 47 тыс. пациентов. Их возраст составлял от 40 до 69 лет.

Оказалось, что большая разница между реальным возрастом и возрастом по изображении сетчатки, увеличивает риск смерти на 50%. Так, каждый год разницы риск смерти увеличивает на 2-3%.

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