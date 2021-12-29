Археологи нашли в Египте гробницу с хорошо сохранившимися мумиями

Гробница состоит из двух частей.

Археологи в древнем городе Асуане нашли гробницу с 20-ю хорошо сохранившимися мумиями. Гробница состоит из двух частей. Об этом сообщает Министерство по делам древностей Египта.

Так, одна часть гробницы находится над землей. Она представляет собой прямоугольное здание из песчаника и сырцового кирпича. А вход в усыпальницу кружен каменными блоками. Вторая часть гробницы была высечена в скале. Состоит она из четырех погребальных камер. Внутри исследователи нашли 20 мумий. Причем многие из них сохранились в хорошем состоянии. По предварительным данным, в гробнице похоронены несколько семей.

Кроме того, было обнаружено много артефактов, которые относятся к греко-римской эпохе. Так, например, найдены были алтари для подношений, каменные плиты с иероглифическими текстами и многое другое.

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