Ученые открыли новый метод лечения диабета

Для этого предлагается использовать наноносители для иммунодепрессанта рапамицина.

Ученые из Северо-Западного университета (США) открыли новый метод лечения диабета первого типа. Лечить его предлагается с помощью иммуномодуляции. Статья была опубликована в журнале Nature Nanotechnology.

В новом подходе используются наноносители для модификации иммунодепрессанта рапамицина. Таким образом создается новая форма иммуносупрессии. Она направлена на определенные клетки и не подавляет боле широкие иммунные реакции.

Так, при диабете первого типа иммунная система атакует и уничтожает клетки, которые вырабатывают инсулин. Однако при помощи нового метода, то есть со здоровыми трансплантированными островками, пациентам могут больше не понадобиться инъекции инсулина.

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