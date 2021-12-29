Ученые выяснили, что глобальное потепление плохо сказывается на здоровье новорожденных

Так, например, с повышением температуры воздуха ночью связан быстрый набор веса у младенцев.

Ученые провели исследование и выяснили, что глобальное потепление плохо сказывается на здоровье плода, младенца, а также маленького ребенка. Об этом сообщает The Guardianсо ссылкой на исследования, опубликованные в журнале Paediatric and Perinatal Epidemiology.

Ранее ученые из Израиля выяснили, что быстрый набор веса у младенцев связан с повышением температуры воздуха ночью. И это в будущем может грозить ожирением для ребенка. Кроме того, жара может вызвать преждевременные роды. К такому выводу пришли австралийские ученые.

Высокая температура также приводит к различным хроническим заболеваниям и повышает риск госпитализации детей. Так, например, у жителей самых жарких стран вероятность преждевременных родов на 16% выше.

В результате многочисленных исследований установлена прямая связь между сжиганием ископаемого топлива, которое загрязняет воздух, и снижением рождаемости.

Ранее мы сообщали, что глобальное потепление может привести к изменению размера тела животных.

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