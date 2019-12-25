Глобальное потепление может привести к изменению размера тела животных

Это поможет им выжить.

Климатические изменения могут привести к увеличению размера частей тела некоторых животных. Предполагается, что уши и хвосты у животных станут больше, а у птиц – клюв. Об этом пишет The Independent, ссылась на исследование ученых.

Исследователи отмечают, что эти изменения помогут животным выжить в условиях повышения температуры. В теплом климате у животных более выступающие части тела для лучшего распределения тепла. Это правило выявил американский зоолог Джоэлл Аллен еще в 1877 году.

В статье ученые отмечают, что примеры изменения размеров разных животных уже были отмечены. Выявили перемены у 10% животных по всему миру. Аспирант по орнитологии австралийского университета Дикина Сара Райдинг предсказала миру появление в скором будущем нового "Дамбо" (слон с большими ушами из одноименного мультфильма). При этом она допускает, что смена облика животных не единственное последствие меняющегося климата.

Отмечается, что клювы красного попугая и бандитского какаду с 1871 года увеличились на 4-10%. А у землероек на Аляске с 1950 года выросли хвосты и ноги.

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