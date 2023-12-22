Петербуржцам назвали первые симптомы отслоения сетчатки глаза

Отслоение сетчатки глаза происходит по трем причинам.

Врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Ярослав Байбородов в эфире телеканала "Санкт-Петербург" 12 февраля назвал первые симптомы отслоения сетчатки глаза. Кроме того, специалист озвучил способы лечения этого состояния.

Отслоение сетчатки глаза происходит по трем причинам. Первая группа – травмы, их невозможно предотвратить. Вторая – миопия. Это – высокий растянутый глаз, в котором тонкая сетчатка. Третья кроется в наследственных дегенеративных решетчатых дистрофиях. При этом многое зависит от давности процесса, хирурга, клиники и ее оснащенности специальным оборудованием.

Первыми симптомами отслоения сетчатки глаза являются большое количество "мушек" перед глазами и яркие вспышки.

В этот момент стекловидное тело начинает дергать за сетчатку, и важно сразу обратить к офтальмологу. Лазерный хирург может найти зоны дистрофии и вовремя сделать лазеркоагуляцию. Это может остановить дегенеративный процесс. Ярослав Байбородов, врач-офтальмолог

Помимо этого, бывают ситуации, когда отслойка сетчатки нижняя, – в таком случае она распространяется медленно. Если глаз не доминирующий, то пациент может не сразу заметить этот процесс. Первый признак уже состоявшейся отслойки сетчатки – темная завеса, возникающая сверху или снизу.

Отслоение сетчатки глаза лечится операцией. При локальной отслойки эффективен лазер. Существует и витрэктомия – операция нового типа, когда в глаз вставляют три порта, – используются очень тонкие инструменты. Через эти тонкие проколы хирург заходит внутрь глаза и удаляет измененное стекловидное тело. После этого сетчатку расправляют тяжелой жидкостью.

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Фото: телеканал "Санкт-Петербург"