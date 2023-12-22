Роспотребнадзор предостерёг петербуржцев от самолечения

Эксперты считают, что это может привести к осложнениям болезни.

Специалисты петербургского Роспотребнадзора напомнили о рисках самолечения, когда люди назначают себе лекарства. Самолечение временно может снять симптомы, но не устранит причину заболевания.

Эксперты считают, что это может привести к осложнениям болезни. Поэтому, принимая разные лекарства, необходимо учитывать их взаимодействие друг с другом. Об этом может рассказать только врач. То же самое касается противопоказаний и побочных эффектов.

Кроме того, горожанам напоминают, самолечение может привести к ошибкам в дозировке. А самостоятельное использование антибиотиков увеличивает риск развития устойчивости возбудителя, и в следующий раз этот же препарат может оказаться неэффективным. Нужно быть осторожным и с применением снотворного и сосудосуживающих. Частое использование этих препаратов может вызвать привыкание и зависимость.

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Фото: Piter.TV