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Жительница Мурино обнаружила в бананах муху-горбатку
Сегодня, 16:05
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Жительница Мурино обнаружила в бананах муху-горбатку

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Женщина обратилась с жалобой в региональный Роспотребнадзор.

Женщина, купившая бананы в магазине в Мурино, обнаружила в них муху-горбатку. Об этом пишет "Фонтанка" 10 февраля.

За бананами покупательница пришла в сетевой магазин, который расположен в доме 57к1 на Шоссе в Лаврики. Уже дома она заметила в пакете насекомое средних размеров и распознала в нем муху-горбатку. Женщина обратилась с жалобой в региональный Роспотребнадзор. 

Отмечается, что это насекомое – переносчик холеры. Оно может заразить другие плоды и ряд продуктов – муку, сыр, вяленую рыбу. 

Ранее, 5 февраля, из-за мухи-горбатки Россельхознадзор приостановил поставки бананов в РФ с нескольких предприятий Эквадора. 

Фото: pxhere

Теги: жительница мурино, муха-горбатка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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