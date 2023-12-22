Жительница Мурино обнаружила в бананах муху-горбатку

Женщина обратилась с жалобой в региональный Роспотребнадзор.

Женщина, купившая бананы в магазине в Мурино, обнаружила в них муху-горбатку. Об этом пишет "Фонтанка" 10 февраля.

За бананами покупательница пришла в сетевой магазин, который расположен в доме 57к1 на Шоссе в Лаврики. Уже дома она заметила в пакете насекомое средних размеров и распознала в нем муху-горбатку. Женщина обратилась с жалобой в региональный Роспотребнадзор.

Отмечается, что это насекомое – переносчик холеры. Оно может заразить другие плоды и ряд продуктов – муку, сыр, вяленую рыбу.

Ранее, 5 февраля, из-за мухи-горбатки Россельхознадзор приостановил поставки бананов в РФ с нескольких предприятий Эквадора.

Фото: pxhere