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В морском порту Петербурга выявили 20 тонн табачных листьев с мухой-горбаткой
Сегодня, 15:56
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В морском порту Петербурга выявили 20 тонн табачных листьев с мухой-горбаткой

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Выпуск табачного сырья происхождением из Зимбабве на территорию РФ запрещен.

В Большом морском порту Петербурга было выявлено почти 20 тонн табачного сырья, зараженного опасным карантинным объектом. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора 16 октября. 

В партии обнаружили живых насекомых. Специалисты ФГБУ "ВНИИЗЖ" при проведении лабораторных исследований установили зараженность перевозимой подкарантинной продукции многоядной мухой-горбаткой. Выпуск табачного сырья происхождением из Зимбабве на территорию РФ запрещен. 

Отмечается, что многоядная муха-горбатка (Megaselia scalaris (Loew)) – крайне опасный карантинный вредный организм, включенный в единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, отсутствующих на территории страны. Вредитель быстро распространяется, передвигаясь вместе с транспортом, людьми или животными. Взрослые насекомые переносят холеру. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге нашли более 50 тонн мясной и рыбной продукции на 29 млн рублей. 

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора 

Теги: муха-горбатка, россельхознадзор, табачное сырье
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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