В Петербурге нашли более 50 тонн мясной и рыбной продукции на 29 млн рублей

Согласно данным системы, эта продукция предназначалась для отправки в адрес московской компании ООО "Завод ферментных препаратов" и смоленского предприятия ООО "Смоленский Холод".

Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора провело мониторинг информации в системе "Меркурий" после получения данных от одной из петербургских компаний. Выяснилось, что через учетную запись компании неуполномоченным лицом было оформлено четыре электронных ветеринарных сопроводительных документа (эВСД) на рыбную и мясную продукцию неизвестного происхождения общим весом 52 тонны. Согласно данным системы, эта продукция предназначалась для отправки в адрес московской компании ООО "Завод ферментных препаратов" и смоленского предприятия ООО "Смоленский Холод".

Поскольку выявленная продукция представляла угрозу для здоровья человека, Россельхознадзор аннулировал эВСД и прекратил регистрацию пользователя, оформившего эти документы. Ведомство направило соответствующие информационные письма в региональные управления Россельхознадзора, Роспотребнадзор, ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу и Комиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Санкт-Петербурге для принятия необходимых мер.

По данным Федеральной службы государственной статистики, сумма возможного ущерба от такой деятельности может превышать 29 миллионов рублей.