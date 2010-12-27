Рис из Вьетнама не пропустили в Петербурге из-за личинок мух

Около 220 тонн риса могли быть заражены.

В Петербурге задержали крупную партию риса из Вьетнама, продукт мог быть заражен опасным насекомым - многоядной мухой-горбаткой. Об этом 19 августа сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленобласти и Псковской области.

Личинки насекомых обнаружили во время проведения карантинного фитосанитарного контроля на внутренней части контейнеров, в которых была продукция. После лабораторной экспертизы специалисты подтвердили факт наличия опасного карантинного объекта.

Собственнику продукции предложили в течение двух дней принять решение о возврате, обеззараживании или уничтожении зараженных партий, однако владелец предложение проигнорировал. Россельхознадзор запретил ввоз 10 контейнеров с общей массой риса в 220 тонн.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге уничтожили более 300 килограммов "санкционки".

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