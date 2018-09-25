Видео: в Петербурге уничтожили более 300 килограммов "санкционки"

Инспекторы изъяли мясную и молочную продукцию, произведенную в ЕС.

Сотрудники Россельхознадзора, прокуратуры и таможенных органов провели рейд по сельскохозяйственной продукции на юге и севере Петербурга. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленобласти и Псковской области.

Инспекторы изъяли свыше 350 кг молочных и мясных продуктов по результатам проверки. Товары были изготовлены в странах Европейского союза и запрещены к ввозу.

Всю изъятую продукцию уничтожили.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в порту Петербурга задержали 27 тонн говядины. Мясо могло быть потенциально опасным, так как хранилось с нарушениями температурного режима.

Видео и фото: ursn.spb.ru