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В Петербурге сожгли 223 килограммов санкционных сыров и масла из стран Европы

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"Молочку" нашли на рынке в Приморском районе города.

В Петербурге сожгли более 223 килограммов санкционной молочной продукции. Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по городу и области, сыр и масло изъяли на рынке в Приморском районе города.

В одной из торговых точек рынка специалисты обнаружили 215 килограммов сыра и 8,5 килограммов масла без документов. "Молочка" приехала в Петербург из Италии, Испании, Германии, Франции, Финляндии, Великобритании, встретилась на витрине продукция и из Норвегии, Эстонии, Австрии, Польши, Украины и Нидерландов. Всю запрещенную к ввозу в Россию "молочку" отправили на сжигание.

Фото, видео: пресс-служба Россельхознадзора

Теги: россельхознадзор, санкционные продукты, сыр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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esmarinov
Сегодня 17:29

Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

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Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо.

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