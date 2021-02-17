В Петербурге сожгли 223 килограммов санкционных сыров и масла из стран Европы

"Молочку" нашли на рынке в Приморском районе города.

В Петербурге сожгли более 223 килограммов санкционной молочной продукции. Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по городу и области, сыр и масло изъяли на рынке в Приморском районе города.

В одной из торговых точек рынка специалисты обнаружили 215 килограммов сыра и 8,5 килограммов масла без документов. "Молочка" приехала в Петербург из Италии, Испании, Германии, Франции, Финляндии, Великобритании, встретилась на витрине продукция и из Норвегии, Эстонии, Австрии, Польши, Украины и Нидерландов. Всю запрещенную к ввозу в Россию "молочку" отправили на сжигание.

Фото, видео: пресс-служба Россельхознадзора