В порту Петербурга задержали 27 тонн говядины

Мясо могло быть потенциально опасным для потребителей.

В большом порту Петербурга пресекли провоз 27 тонн бескостной говядины из Бразилии. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Петербургу, Ленобласти и Псковской области.

Инспекторы Управления Россельхознадзора выявили несоблюдения режима хранения продукции во время проверки. По ветеринарному сертификату температура хранения говядины должна составлять -18 градусов, в то время как в контейнере она достигла +9,9 градусов. Часть продукции разморозилась, в толще мяса зафиксировали температуру 0 градусов.

Мясо могло быть потенциально опасным для потребителя, поэтому движение груза приостановили.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ботаническом саду намерены перерабатывать пищевые отходы.

Фото: ursn.spb.ru