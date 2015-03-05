В Петербург не пустили 27,6 тонн колумбийской говядины

Были обнаружены кровяные подтёки, что является признаком дефростации мяса.

Сотрудники Россельхознадзора при проведении ветеринарного контроля в порту Санкт-Петербурга выявили нарушения при ввозе 27,6 тонн мороженой говядины. Производителем мяса, которое следовало в адрес оптовой компании, выступило предприятие Колумбии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Было выявлено отсутствие пломбы на контейнере, указанной в ветеринарном сертификате. Также были обнаружены кровяные подтёки, что является признаком дефростации мяса.

Было принято решение о приостановке движения 27,6 тонн мороженой говядины. Также возбуждено дело об административном правонарушении и осуществлен отбор проб продукции.

Ранее из Петербурга отправили в Катар 31 тонну черного чая.

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