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В Петербург не пустили 27,6 тонн колумбийской говядины
Сегодня, 11:14
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербург не пустили 27,6 тонн колумбийской говядины

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Были обнаружены кровяные подтёки, что является признаком дефростации мяса.

Сотрудники Россельхознадзора при проведении ветеринарного контроля в порту Санкт-Петербурга выявили нарушения при ввозе 27,6 тонн мороженой говядины. Производителем мяса, которое следовало в адрес оптовой компании, выступило предприятие Колумбии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Было выявлено отсутствие пломбы на контейнере, указанной в ветеринарном сертификате. Также были обнаружены кровяные подтёки, что является признаком дефростации мяса.

Было принято решение о приостановке движения 27,6 тонн мороженой говядины. Также возбуждено дело об административном правонарушении и осуществлен отбор проб продукции. 

Ранее из Петербурга отправили в Катар 31 тонну черного чая.

Фото: pexels

Теги: говядина, мясо, россельхознадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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