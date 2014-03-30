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Из Петербурга отправили в Катар 31 тонну черного чая
Сегодня, 12:11
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Из Петербурга отправили в Катар 31 тонну черного чая

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После проведения необходимых процедур государственными инспекторами ведомства были выданы фитосанитарные сертификаты.

Из Петербурга в конце ноября экспортировали 31 тонну чёрного чая. Партию эскортировали в Катар. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

После проведения необходимых процедур государственными инспекторами ведомства были выданы фитосанитарные сертификаты.

Соответствующая карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортёра 31 тонна чая проследовала к месту назначения.

Ранее сотрудники Россельхознадзора выявили 48 тонн зараженных фруктов в порту Петербурга.

Фото: pexels

Теги: катар, россельхознадзор, черный чай
Категории: Лента новостей,

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