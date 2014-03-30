Из Петербурга отправили в Катар 31 тонну черного чая

Из Петербурга в конце ноября экспортировали 31 тонну чёрного чая. Партию эскортировали в Катар. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.
После проведения необходимых процедур государственными инспекторами ведомства были выданы фитосанитарные сертификаты.
Соответствующая карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортёра 31 тонна чая проследовала к месту назначения.
Ранее сотрудники Россельхознадзора выявили 48 тонн зараженных фруктов в порту Петербурга.
Фото: pexels
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все