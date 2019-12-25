Сотрудники Россельхознадзора выявили 48 тонн зараженных фруктов в порту Петербурга

В партии обнаружили живые и мёртвые личинки насекомых.

В морском порту Петербурга должностные лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили в двух партиях свежих клементинов живые и мёртвые личинки насекомых, которые по морфологическим признакам схожи с опасным карантинным объектом. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Партии весили 48 тонн и шли из Марокко в Петербург (24 тонны) и Алтайский край (24 тонны). Специалисты провели лабораторный анализ, который установил, что личинки принадлежат средиземноморской плодовой мухе Ceratitis capitata (Wied.). Насекомое может принести большой экономический урон сельскому хозяйству и является карантинным объектом для стран-членов ЕАЭС.

Ввоз товаров на территорию России запрещен.

Фото: