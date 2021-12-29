Елена Малышева перечислила три продукта для борьбы со старением

В числе полезных продуктов "для молодости" эксперт назвала баранину.

Российский врач и телеведущая Елена Малышева в эфире "Первого канала" рассказала о полезных "суперпродуктах", которые замедляют старение. В список попали дрожжи, баранина и говядина.

По словам эксперта, витамин B2 (рибофлавин) является "великим борцом со старением". Он содержится в дрожжах. Малышева посоветовала употреблять около 30 граммов этого продукта в сутки, предварительно размешав их в теплой воде.

Кроме того, полезным продуктом "для молодости" эксперт назвала баранину. Он отметила, что в ста граммах этого мяса содержится 270 процентов суточной нормы витамина В2.

Третьим "суперпродуктом" Малышева назвала говядину. По ее словам, около 50 граммов (200 процентов суточной нормы) такого мяса необходимо для возмещения дозы рибофлавина.

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