Инициативы одобрила вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева.

В среду, 14 августа, стало известно о том, что в Ботаническом саду намерены перерабатывать пищевые отходы. Соответствующую инициативу выдвинули на заседании рабочей группы по развитию институтов гражданского общества.

Так, по подсчетам экологов один ресторан в Петербурге производит более 100 килограмм органических отходов. Таким образом за 24 часа заведения накапливают более 800 тонн. Эксперты предложили пустить отходы на удобрения для Ботанического сада. По их мнению, такое решение снизит объем поступления мусора на свалки.Также общественные группы намерены создать до 200 пунктов раздельного сбора мусора.

Известно, что подобные инициативы одобрила вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева.

Ранее мы сообщали о том, что на пляже 300-летия Петербурга нашли кокос.

Фото:ботанический сад/вк