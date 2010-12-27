"Подождем, когда прорастет": на пляже 300-летия Петербурга нашли кокос

Некоторые горожане связали его появление с глобальным потеплением.

В среду, 14 августа, жители Приморского района нашли кокос на пляже 300-летия Петербурга. Вероятно, он долго пробыл в воде, прежде чем перебраться на берег. Фотографию экзотического ореха опубликовали в ВК-сообществе "Лахта онлайн".

Среди горожан начались споры о происхождении кокоса. В ходе обсуждения наметились два лагеря: скептики и романтики. Первые придерживались гипотезы о банальной покупке кокоса в магазине, а вторые посчитали, что он вполне мог приплыть из Африки.

Авторы наиболее экстравагантных версий связали появление кокоса с глобальным потеплением и теперь ждут, когда орех прорастет.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что петербуржцы сфотографировали лису у Лахтинского разлива.

Фото: "Лахта онлайн" / ВКонтакте