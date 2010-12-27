Петербуржцы сфотографировали лису у Лахтинского разлива

Местные жители рассказали, что животное часто приходит к ним в гости.

В среду, 13 июля, петербуржцы заметили лису у Лахтинского разлива в Приморском районе. Фотографии животного с пушистым хвостом опубликовали в ВК-сообществе "Приморский район | Онлайн".

Местные жители отметили, что лиса часто приходит к ним в гости. Некоторые предположили, что животное заражено бешенством т.к. слишком близко приблизилось к человеческому жилью. Тем не менее, лису уже встречали в июне этого года, а в случае заражения за столько времени она бы уже погибла.

Напомним, что в начале августа еще одна лиса помешала трем самолетам приземлиться в Пулково.

Фото: "Приморский район | Онлайн" / ВКонтакте