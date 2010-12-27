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Лиса на взлетно-посадочной полосе заставила самолеты кружить над Пулково
Сегодня, 9:47
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nadezhda_sib

Лиса на взлетно-посадочной полосе заставила самолеты кружить над Пулково

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При этом аэропорт в штатном режиме.

В четверг, 1 августа, три самолета не могли приземлиться из-за лисы. Животное оказалось на взлетно-посадочной полосе.

Инцидент произошел вечером. Рейсам из Симферополя, Самарканда и Монастира пришлось описать круг, пока проблема не была решена. Как лиса попала на территорию аэропорта - неизвестно. Ее заметил один из руководителей полетов Пулково.

Несмотря на внештатную ситуацию, это не повлияло на расписание воздушной гавани. Аэропорт работал в штатном режиме.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "открытое небо" в Пулково позволит снизить цены на перелеты из Петербурга. 

Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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