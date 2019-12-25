В порту Петербурга приостановили движение 27 тонн говяжьих субпродуктов

В Большом порту Петербурга государственным инспектором Россельхознадзора был проведён контроль импорта 27 тонн говяжьих субпродуктов из Аргентины. Крупная партия товара следовала в адрес ИП, зарегистрированного в Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В ходе проведения ветеринарного контроля на коробках с товаром была выявлена дата производства, не заявленная в ветеринарном сертификате.
Движение 27 тонн субпродуктов временно приостановлено и составлен протокол об административном правонарушении. Управлением Россельхознадзора проведён отбор проб на показатели качества и безопасности продукции.
Ранее в Петербург не пустили 27,6 тонн колумбийской говядины.
Фото: pexels
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