Таможенники Петербурга изъяли почти 400 кг санкционной "молочки"

Кроме этого специалисты обнаружили более 5 тысяч пачек сигарет без акцизных марок.

В понедельник, 25 января, таможенники Петербурга изъяли почти 400 килограммов санкционных молочных продуктов и более пяти тысяч пачек сигарет без акцизных марок. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Специалисты проводили рейд по рынкам и обнаружили незаконное хранение и продажу продуктов питания из Финляндии, Германии, Франции, Италии, Эстонии и других стран Европы. Табачные изделия привезли из Швейцарии, ОАЭ, Беларуси и Казахстана.

Ранее мы писали, что производители картофеля калибруют продукцию под низкие цены.

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления