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Таможенники Петербурга изъяли почти 400 кг санкционной "молочки"
Сегодня, 22:58
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smirenny

Таможенники Петербурга изъяли почти 400 кг санкционной "молочки"

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Кроме этого специалисты обнаружили более 5 тысяч пачек сигарет без акцизных марок.

В понедельник, 25 января, таможенники Петербурга изъяли почти 400 килограммов санкционных молочных продуктов и более пяти тысяч пачек сигарет без акцизных марок. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Специалисты проводили рейд по рынкам и обнаружили незаконное хранение и продажу продуктов питания из  Финляндии, Германии, Франции, Италии, Эстонии и других стран Европы. Табачные изделия привезли из Швейцарии, ОАЭ, Беларуси и Казахстана. 

Ранее мы писали, что производители картофеля калибруют продукцию под низкие цены.

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

Теги: санкционная молочка, санкционные продукты, таможня
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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