Данные меры, отмечают в картофельном союзе, помогут стабилизировать цену на самый популярный у россиян овощ.

Производители картофеля калибруют продукцию под низкие цены для того, чтобы удерживать рост цены на продукцию. Об инициативе картофельного союза пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на руководителя аппарата союза Татьяну Губину.

Производители предлагают продавать картофель в диапазоне от 35 мм до 55 мм, так как он станет на 15-20% дешевле для конечного потребителя. Также в союзе подчёркивают, что отказ от сортировки продукции приведёт к экономии на 50% на этапе упаковки.

Данные меры, отмечают в картофельном союзе, помогут стабилизировать цену на самый популярный у россиян овощ.

Ранее Путин призвал к концу года добиваться полного восстановления рынка труда.

Фото: pixabay.com