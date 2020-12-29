Президент РФ отметил снижение числа безработных по стране.

Владимир Путин призвал к концу года добиваться полного восстановления рынка труда. Об этом российский лидер сообщил во время правительственного совещания по экономическим вопросам. Политик заявил, что кабинету министров следует выполнить его указ по увеличению занятости населения.

Безусловно, нужно сохранить и усилить тенденцию на снижение безработицы. К концу текущего года необходимо добиться полного восстановления рынка труда. Такая задача, как вы знаете, перед правительством поставлена, и она должна быть выполнена Владимир Путин, президент России

Глава государства заметил, что РФ смогла не допустить резкого всплеска безработицы во время напряженного эпидемиологического периода. По мнению Путина, в том числе этому способствовали меры поддержки в адрес малого и среднего бизнеса, которые проводились как на федеральном, так и региональном уровнях. В августе 2020 года безработица находилась на максимальном уровне в 6,4%, уже к октябрю показатель упал до 6,3%, к ноябрю - до 6,1%. Эти показатели на 1,5 процентных пункта выше, чем в 2019 году.

Путин считает, что цены на продукты выросли больше общей инфляции.