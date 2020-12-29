Общая инфляция в 2020 году составила 4,9%.

Президент России Владимир Путин считает, что цены на продукты выросли больше общей инфляции, поэтому это проблему следует рассматривать дополнительно. Заявление он сделал на совещании по экономическим вопросам.

По словам главы государства, общая инфляция в 2020 году составила 4,9%. При этом цены на некоторые виды товаров росли быстрее данных темпов — например, на продовольствие. По некоторым продуктам рост цен составил 6,7%.

В том числе из-за повышения мировых цен на продукты питания и ряда других факторов. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что факторы нестабильности в экономике требуют принятия эффективных решений.

Видео: YT / Россия 24