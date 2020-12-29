Президент России Владимир Путин заявил, что факторы нестабильности в экономике требуют принятия эффективных решений. По его мнению они сохраняются, в том числе, из-за пандемии коронавируса.
Сейчас везде сохраняются факторы нестабильности экономического развития.
Владимир Путин, президент России
Он отметил, что среди причин также нарушение глобальных кооперационных, торговых связей. Путин заявил, что в РФ экономический спад на фоне пандемии оказался намного меньше, чем во многих развитых странах, поэтому показатели в макроэкономике к концу 2021 года вернутся к докризисному уровню.
Ранее Путин в шутку поинтересовался у министров, все ли здоровы после крещенских купаний.
Видео: kremlin.ru
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