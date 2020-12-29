Среди причин также нарушение глобальных кооперационных, торговых связей.

Президент России Владимир Путин заявил, что факторы нестабильности в экономике требуют принятия эффективных решений. По его мнению они сохраняются, в том числе, из-за пандемии коронавируса.

Сейчас везде сохраняются факторы нестабильности экономического развития. Владимир Путин, президент России

Он отметил, что среди причин также нарушение глобальных кооперационных, торговых связей. Путин заявил, что в РФ экономический спад на фоне пандемии оказался намного меньше, чем во многих развитых странах, поэтому показатели в макроэкономике к концу 2021 года вернутся к докризисному уровню.

Ранее Путин в шутку поинтересовался у министров, все ли здоровы после крещенских купаний.

Видео: kremlin.ru