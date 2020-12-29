Путин в шутку поинтересовался у министров, все ли здоровы после крещенских купаний

Президент России Владимир Путин на совещании в шутку поинтересовался у министров, все ли здоровы после крещенских купаний. Об этом пишет ТАСС.
Все в порядке, все на рабочих местах?
Владимир Путин, президент России
Заявление он сделал на совещании по развитию интеграции в рамках Евразийского экономического союза.
Министры ответили, что заболевших среди присутствующих нет.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея либерализма близка Владимиру Путину. Он отметил, что идеология главы государства — развитие России.
Видео: kremlin.ru
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