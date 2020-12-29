Путин в шутку поинтересовался у министров, все ли здоровы после крещенских купаний

Заявление он сделал на совещании по развитию интеграции в рамках Евразийского экономического союза.

Президент России Владимир Путин на совещании в шутку поинтересовался у министров, все ли здоровы после крещенских купаний. Об этом пишет ТАСС.

Все в порядке, все на рабочих местах? Владимир Путин, президент России

Заявление он сделал на совещании по развитию интеграции в рамках Евразийского экономического союза.

Министры ответили, что заболевших среди присутствующих нет.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея либерализма близка Владимиру Путину. Он отметил, что идеология главы государства — развитие России.

Видео: kremlin.ru