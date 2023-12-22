Эксперты прокомментировали обращение Путина после теракта в "Крокус Сити Холле"

Глава государства обратил внимание на то, что действия исполнителей сопровождались мощной "артподготовкой" по законам современной информационной войны.

Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". По словам главы государства, детали этого плана все ярче проступают, придавая случившемуся черты спланированной чьим-то злым умом операции. Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер".

Также глава государства обратил внимание на то, что действия исполнителей сопровождались мощной "артподготовкой" по законам современной информационной войны. Немедленно в информационное поле были вброшены фальшивые ориентировки. На многие социальные учреждения по всей стране обрушились звонки "телефонных террористов" и слухи о новых атаках. А западные СМИ, например, агентство Reuters, опубликовали заранее заготовленные шаблоны сообщений о причастности к теракту запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

Авторы поста также уточнили данные телеканала CNN, который особо указывает, что теракт произошел "менее чем через неделю" после того, как президент Владимир Путин выиграл выборы и "ужесточил контроль над страной". То есть западная пропаганда очевидно намерена представить трагедию как реакцию на результаты выборов, как ранее пыталась представить массовым явлением попытки нескольких провокаторов залить избирательные бюллетени на избирательных участках краской.

И теракт призван добавить в нарисованную ими картине кровавой краски. С одной стороны, показать зрителю в западных странах, что не все так в России хорошо, как об этом говорит, например, Такер Карлсон. А с другой, спровоцировать уже наше общество на деструктивные действия: ненависть к мигрантам, недоверие правоохранителям и властям в целом. Но любители кровавых шаблонов просчитались – единение в современной России беспрецедентно, невзирая на различия людей. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Kremlin.ru