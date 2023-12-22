Эксперты прокомментировали проект дорожного соединения Архангельской и Мурманской областей с Карелией

Инициативу обсудили в ходе недавнего визита полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева и главы Минвостокразвития Алексея Чекункова в Петрозаводск.

Транспортная инфраструктура Северо-Запада РФ разворачивается в сторону Северного морского пути. Важнейшая транспортная артерия страны, развитие которой высшее руководство страны объявило ключевой задачей, призвано обеспечивать экспортные поставки грузов в дружественные страны Азии из регионов, выгодное расположение которых у границ государств Европы более не имеют определяющего значения. Такое мнение выразили авторы Telegram-канала "Мейстер".

Как уточнили эксперты, в ходе недавнего визита полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева и главы Минвостокразвития Алексея Чекункова в Петрозаводск новую жизнь вдохнули в проект соединения автомобильной дорогой федерального значения Архангельскую и Мурманскую области с Карелией. Гости из правительства поддержали инициативу главы Карелии Артура Парфенчикова ускорить процесс строительства этой дороги, что обещает масштабные бюджетные поступления.

В Правительстве РФ, очевидно, понимают, что инфраструктурное значение предложенного Карелией проекта выходит далеко за пределы интересов этого макрорегиона. Ведь Мурманск и Архангельск являются стартовыми портами Севморпути. Будущую трассу также можно будет смело включить в единую логистическую систему с Мурманским шоссе, ключевым для агломерации Петербурга и Ленинградской области. Эта система недавно получила импульс для развития после открытия нового моста через реку Волхов, соединившего это шоссе и с Московской трассой, и с портом Новая Ладога. Telegram-канал "Мейстер"

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