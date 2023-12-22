Прибыль от замороженных активов примерно равна $3,6 млрд в год, то есть украинцам хотят дать деньги за 14 лет вперед.

США предложили союзникам по G7 новый подход к российским активам: объединить их все в один фонд и выпустить "облигации свободы" на сумму не менее $50 млрд. Облигации, обеспеченные прибылью от замороженных активов, обратят в деньги и передадут Украине. Новость прокомментировал Telegram-канал "Мейстер".

Авторы поста полагают, что, реализовав эту идею, Запад сам себе ограничит возможности для переговоров: прибыль от замороженных активов примерно равна $3,6 млрд в год, то есть украинцам хотят дать деньги за 14 лет вперед.

Продлится ли конфликт так долго? Очевидно, нет. А значит, нужно будет вести переговоры, где Россия точно потребует свои деньги обратно. Но они будут заморожены не только по политической причине, но и по экономической – активы должны будут обеспечивать облигации доходом до момента их погашения. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: YouTube / U.S. Department of State